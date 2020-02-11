Прямо как в детстве или почему Анна Бузова донашивает одежду за сестрой

Вчера, 16:00

Сейчас модные луки, а потом и Даву себе заберет?

Анна и Ольга Бузовы наконец-то помирились, спустя год сложных отношений. Однако помыслы сестры певицы могут быть не так чисты, как могут показаться на первый взгляд. Анна показала у себя в Instagram комбинезон, который точь-в-точь похож на тот, в котором Бузова каталась на горнолыжном курорте год назад. Прямо как в детстве, когда донашиваешь одежду за старшими сестрами или братьями… Неужели в этом кроется корыстный мотив Анны и от Ольги ей не нужна сестринская поддержка и забота, а только деньги и модные луки? А что же дальше, может Анна и Даву себе заберет?

Доказательством корыстных мотивов Анны служит и возможная причина ссоры сестер. Ведь их «разрыв» произошел ровно год назад, как раз на том самом злополучном курорте, где Ольга «засветила» модный комбез. Тогда Анна летела домой эконом-классом, но сказала, что захотела так сама и это не причина их разногласий с Олей. А может дело как раз в том, что младшая сестра затаила обиду на старшую за ее нежелание оплачивать поездку в бизнес-классе?

Ольга — очень добрый и наивный человек, как отмечают не только ее фанаты, но и близкие друзья. Она невероятно рада примирению и сейчас, конечно, ничего не пожалеет для того, чтобы наладить отношения с Аней. Поэтому она не жадничает и разрешает Анне пользоваться ее гардеробом, как своим. Но Бузовой стоит быть осторожнее, ведь сейчас Аня донашивает одежду за сестрой, а потом заберет и Даву, роман с которым, кстати, также приписывают в причины ссоры родственниц. Но почему же Ольга так неосторожна, если знает все это? Вероятно, она верит, что сестра изменилась и не преследует алчные мотивы.