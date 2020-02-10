Нюша рискует дочерью-младенцем ради красивой фигуры

Вчера, 23:10

Кормящая мать заботится о похудении больше, чем о полноценном питании Симбы.

Певица Нюша стала матерью в довольно зрелом и сознательном возрасте, однако взрослости в ее обращении с малышкой почему-то маловато. Так ранее звезда назвала наследницу Симба, в честь льва из мультфильма «Король лев», за что получила свою порцию насмешек и осуждения. Но, как выяснилось, не только смешным и нелепым именем могла испортить Нюша жизнь наследницы, ведь артистка буквально рискует дочерью-младенцем ради красивой фигуры.

Недавно всплыли данные, что певица перешла на веганскую диету, и это во время вскармливания маленькой Симбы. Новый рацион питания, исключающий не только мясо и рыбу, но и яйца и молочные продукты, помог Нюше похудеть – не прошло и года со дня родов, а звезда уже выглядит стройнее, чем до родов. Но какой ценой далась ей эта красота?

Как педиатр, так и любая медсестра знает: питание матери это основа здоровья ее грудного ребенка, ведь именно с грудным молоком поступают в организм малыша жизненно важные микроэлементы. Медики настоятельно рекомендуют сознательным матерям отказаться, хотя бы на время грудного вскармливания, от диет, но питаться полноценно. Неужели Нюша не консультировалась с докторами об этом, неужели некому было дать ей ценный совет? Скорее всего, ценные советы были, но артистка пропускала их мимо ушей. Уже по тому, что как несерьезно она выбрала имя своей дочке понятно, что относится она к материнству легкомысленно и безответственно. Ребенок для нее, видимо, просто игрушка, своеобразный живой аксессуар для фото, а не живой человек, о котором она обязана заботиться вопреки своим интересам.