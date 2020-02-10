Бурунов не дал раскрыться или почему Трескунов из «Ивановых» подался в рэперы

Вчера, 21:12

Незначительные роли, отсутствие съёмок — творчество Семён выражает в домашней обстановке.

Не успел стартовать очередной сезон сериала «Ивановы-Ивановы», как молодой состав проекта уже, судя по всему, с трудом сводит концы с концами. Поводом для догадок стал неоднозначный ролик Трескунова, где актёр открыл в себе музыкальные таланты, вот только сделал это Семён в домашней обстановке. Возникает вопрос: почему Трескунов из «Ивановых» вдруг подался в рэперы? Бурунов не дал раскрыться молодому таланту?

В соцсети парень опубликовал ролик, где под псевдонимом «Инжир» представил очередной трек. Актёрская карьера 20-летнего Трескунова оставляет желать о себе лучшего: мало того, что парню не предлагают главных ролей и серьёзных проектов, так ещё и, судя по всему, в прославленном сериале «Ивановы» все лавры достались в очередной раз Сергею Бурунову. Не исключено, что именно из нашумевшего имени и статуса актёра молодой состав сериала и вовсе остался в тени даже после 4 сезонов проекта. Не удивительно, что такими темпами Трескунов решил подастся в рэперы. И хотя нельзя отрицать стараний и серьёзного настроя Семёна, однако, пока творчество парень выражает в домашней обстановке в любительском формате, об успехе и мировой сцене Трескунова остаётся лишь мечтать.