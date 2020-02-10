Красота есть, ума не надо или почему экс- невесту Тимати бросил Дуров

Вчера, 20:12

«Все сложно», — разочарованно призналась Шишкова в расставании с любовником.

Алёна Шишкова не прекращает будоражить сеть откровениями из личной жизни: то модель «засветит» нездоровую худобу, то поделится нюансами воспитания дочери, теперь и вовсе намекнула на трагическое расставание с Павлом Дуровым. Неужели именно программист бросил экс-невесту Тимати?

В сторис Алёна ответила на вопрос подписчиков о характере отношений с молодым миллиардером. Мало того, что Шишкова буквально признала роман с Дуровым, так ещё и выдала сожаление от расставания с программистом. «Всё сложно»,— разочарованно заявила блондинка. Складывается впечатление, что именно Дуров стал инициатором разрыва, иначе почему успешной модели «горевать» по экс-любовнику? Павел неоднократно заявлял о нежелании строить отношения с малообразованными девушками. Не исключено, что «глупость» Алёны могла стать истинной причиной разрыва. «Красота есть, ума не надо», видимо, случай не про предпочтения Дурова в личной жизни. Впрочем, вполне вероятно, что Алёну и Павла и вовсе развели по разные стороны разница интересов и круг общения.