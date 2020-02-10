Вчера, 21:01

Светлана даже не скрывает ослабленный организм, но Крапивина продолжает игнорировать трудности.

Пока Нателла Крапивина неустанно работает над гонорарами Светланы Лободы, певица, как оказалось, с трудом держится на ногах. Мало того, что Светлана пожаловалась на плохое самочувствие, так ещё и выдала, что выступает теперь под медикаментами. Неужели теперь Лобода и вовсе уйдёт со сцена из-за проблем со здоровьем?

В сторис певица опубликовала снимок, где заявила о проблемной самочувствии: «Болят глазки, ушки, носик и ножки под лидокаином», — откровенно подписала кадр артистка. Очевидно, из-за жесткого графика и регулярных перелётов организм Светланы мог дать слабину. К тому же, не стоит забывать вероятные стрессы певицы из-за трудностей в личной жизни. Видимо, из-за насыщенной концертной жизни Лободе попросту не хватает времени на полноценный осмотр в клинике, из-за чего ситуация могла усугубиться и теперь блондинка попросту не может передвигаться без серьёзного обезболивающего. Не удивительно, если такими темпами Светлана и вовсе будет вынуждена взять паузу и уйти со сцены. Остаётся вопрос: почему Крапивина продолжает «изнурять» подопечную работой, игнорируя трудности: алчность или жажда мести за «предательский» роман с Линдеманном?