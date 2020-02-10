Джоли приползет на коленях или как Питт вернёт жену «Оскаром»

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Пока Анджелина «кусала локти», Брэд стал завидным женихом.

Несколько лет прошло после нашумевшего развода Анджелины Джоли и Брэда Питта: пара до сих пор не может наладить отношениях и поделить детей мирным путём, однако, вскоре всё может измениться. Поводом для догадок стал обретённый Брэдом статус завидного жениха в связи с победой на церемонии «Оскар». Неужели теперь Питт вернёт жену нашумевшей статуэткой?

Действительно, за долгие годы актёрской деятельности — это первая победа голливудской звезды в легендарном кинофестивале. Очевидно, теперь жизнь Брэда буквально заиграет новыми красками: возможно, и Джоли приползёт на коленях к экс-супругу. Первая премия, «интрижка» с Дженнифер Энистон — Анджелина теперь явно «кусает локти» после развода. С расставанием жизнь актрисы изменилась не в лучшую сторону: скандалы с детьми, проблемы со здоровьем и неудачи в личной жизни. А потому, не удивительно, если Джоли и вовсе решит вернуть завидного жениха в семью и, судя по победной речи на сцене и признанию в любви семье и детям, Питт явно не против воссоединения. К тому же, не так давно в сети появились слухи о романе Энистон и Питта: как известно, Джоли уже однажды разрушила их пару и повторить успех из мести для Анджелины явно не составить особого труда.