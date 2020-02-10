Даже Гузеева не позвонила или как Сябитова оказалась «брошена всеми» в свой день рождения?

Сегодня, 11:00

Дети телеведущей даже не поздравили ее в Instagram.

Сваха «Давай поженимся!» постоянно кичится тем, что имеет молодого любовника, а ее семья – самая лучшая на свете. Но так ли это на самом деле? Сегодня телеведущей исполнилось 58 лет, но как женщина оказалась «брошена всеми» в свой день рождения? Ни сын, ни дочь, ни сама Лариса Гузеева не поздравили Сваху, а Роза, тем временем, просто пропала из блога. Похоже, молодого любовника телеведущая тоже выдумала, как и Настя Волочкова, ведь парень также не навестил Сябитову в ее праздник.

Дети Розы могли не поздравить ее по нескольким причинам – в сети уже который год ходят слухи, что женщина как мать наседка, мешает своим чадам строить личную жизнь. Брак дочери Сябитова расстроила, а сын до сих пор живет бобылем под крылом матери. Гузеева даже не позвонила? Лариса долгое время была лучшей подругой Розы – женщины даже ночевали вместе в трудные времена. Сейчас можно наблюдать, что телеведущая и Сваха часто ругаются прямо в эфире программы. Как бы то ни было, Роза в свой праздник осталась совсем одна.

Судя по эфирам программы «Давай поженимся!» Сябитова производит впечатление злой, алчной или беспринципной женщины. Если в жизни Роза такая же, то не удивительно, что среди ее родных не нашлось желающих провести праздник вместе с ней.