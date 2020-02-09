Штраф за измены: Джей-Зи выплатил Бейонсе 5 млн долларов за супружескую неверность?

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Любвеобильность супруга обеспечит певице безбедную старость.

Самая влиятельная пара мирового шоу-бизнеса Бейонсей и Джей-Зи не смогла утаить подробности собственного брачного контракта. В сеть просочилась информация, что каждый год счастливой супружеской жизни обойдется рэперу в 1 млн долларов в случае развода с темнокожей красавицей.

Помимо этого, каждый рожденный от Джей-Зи ребенок принесет Бейонсе дополнительные 5 миллионов.

Надо признать, 12 млн за годы союза и 15 млн за детей, не такая уж большая сумма для певицы, которая только за 2019 год смогла заработать 81 млн долларов. Основной достаток Бейонсей, судя по слухам, составят штрафы мужа за супружескую неверность.

Поговаривают, что за каждый свой поход налево Джей-Зи выплатит супруге 5 млн долларов в качестве моральной компенсации. И, судя по тому, что множественные приключения муженька вдохновили певицу на создание целого альбома, любвеобильность Джей-Зи способна обеспечить безбедную старость, даже если Бейонсей прямо сейчас решит уйти со сцены. А вот что заставляет поп-королеву вновь и вновь реанимировать гаснущие чувства супруга – тема для отдельной статьи.