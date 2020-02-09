И тут не прогадала... Цымбалюк-Романовская на всю страну расскажет о «грязном белье» Шаляпина

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Виталина может оказаться на передаче у Малахова из-за тайной «свадьбы» Прохора.

Слава настигла Цымбалюк-Романовскую после того, как она развелась с Арменом Джигарханяном. Однако на этом рост популярности не остановился, ведь Виталину уличили в Романе с Прохором Шаляпиным. Хотя поначалу звезды скрывали свои отношения, позже они все-таки признались. Многие фанаты были уверенны, что долго отношения Прохора и Виталины не продляться, ведь, по их мнению, они были построены лишь на пиаре. Последние события указывают на то, что догадки поклонников были верны, и Цымбалюк-Романовская ушла от Шаляпина. Однако, видимо, что Прохор долго не горевал, ведь в сети стали появляться доказательства того, что он отдыхает с женщиной-бизнесменом.

После того, как Шаляпин «бросил» Виталину, интерес к ней стал постепенно падать. Чтобы оставаться на плаву, и зарабатывать деньги на участии в различных шоу, Цымбалюк-Романовской необходимо ввязаться в очередной скандал. Если ранее Виталина извлекла выгоду с развода с Арменом, то не стоит исключать, что и сейчас произойдет похожая ситуация.

Цымбалюк-Романовская может пойти на передачу к Малахову, который любит подобны ситуации. Если Виталина действительно окажется на шоу, то она на всю страну расскажет о «грязном белье» Шаляпина. Таким поступком Цымбалюк-Романовская обеспечит себе не только очередную волну хайпа, но и неплохой заработок. Похоже, что и тут она не прогадала, ведь при любой возможности Виталина может открыть подводные камни, которые уж точно не будут на руку Прохору.