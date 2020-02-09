Америка не угодила. «Беременная» Ляйсан Утяшева будет рожать в России

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Знаменитость вместе с мужем Павлом Волей покинули США.

34-летняя телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева в последнее время сильно поправилась. Некоторые поклонники даже испугались за здоровье звезды, однако в СМИ появилась информация о том, что переживать не стоит, ведь Ляйсан ждет появления третьего малыша. И если первых двух детей звезда родила в Майами, то на этот раз Утяшева вернулась в Россию.

Ляйсан Утяшева в личном микроблоге в Instagram радостно сообщила, что они с мужем приняли решение вернуться в Москву, хотя ранее панировали ещё шесть месяцев пребывать в солнечном Майами. По слухам, спортсменка родит третьего ребенка примерно через полгода, а потому поклонники полагали, что малыш, как и Роберт с Софией, также появится на свет за границей. Однако на этот раз Америка Ляйсан не угодила, а все потому, что звезда очень боится набрать много лишних килограммов. А если учесть, что Утяшева может быть в положении, то вполне логично, что женщина тщательно следит за своим здоровьем.

Получается, что «беременная» Ляйсан Утяшева будет рожать в России, ведь вес в США на фаст-фуде увеличивается очень быстро. Хотя спортсменка и говорила, что по утрам старалась совершать прогулки по песку, но, видимо, даже это не спасло от зловещих килограммов.

Стоит отметить, что пока ни Ляйсан, ни Павел Воля беременность не подтверждают, даже в тот момент, когда в сторис было видно животик женщины. Видимо, пара предпочитает держать своё счастье в секрете, если Утяшева все-таки на самом деле в «интересном» положении.