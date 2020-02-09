За Богомолова горой... Собчак начала мстить Канделаки за «унижения» мужа

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Тина, видимо, специально спровоцировала Ксению на продолжение конфликта.

Конфликт между Ксенией Собчак и Тиной Канделаки длится уже не первый год. Ранее ведущие были подругами, но из-за разных взглядов на жизнь, их пути разошлись. Но, видимо, причиной ссоры были не просто разные вкусы, а нечто большее, ведь даже спустя более 7 стел с момента ссоры, звезды продолжают вставлять друг другу палки в колеса.

Недавно Ксения стала гостьей в шоу «Вечерний Ургант». Иван задал Собчак вопрос относительно фигуры Канделаки. Несомненно, Ургант был в курсе, что у Ксении и Тины не совсем хорошие отношения. После того, как прозвучал вопрос, Собчак долго не думала, и сказала, что фигура Канделаки не очень, и даже то, что она регулярно занимается спортом, не улучшило состояние. Довольно странно, что Ксения так сказала в адрес экс-подруги, но, видимо, это было местью за сказанные Тиной слова.

Ранее, после спектакля, Канделаки сказала, что идеальной семейной жизни не бывает, и «намекнула» на тогда еще любовный треугольник Собчак. В тот момент Ксения была замужем за Виторганом, но тайно встречалась с Богомоловым. Видимо, Собчак начала мстить Канделаки за «унижения» нынешнего мужа. Хотя, если рассудить логически, то Тина ничего вымышленого не сказала, ведь так все и было. Возможно, именно из-за разговоров Канделаки, произошла та самая «драка» Виторгана и Богомолова.

Ситуация показывает, что Собчак горой за своего супруга. Не исключено, что на этом противостояние экс-подруг не закончилось, и теперь остается ждать, когда Тина ответит на резкий выпад Ксении в ее адрес.