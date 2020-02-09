Брак спасению не подлежит! Тодоренко провально оправдалась за отдых без Топалова

Вчера, 23:10

Пока Влад работает в столице, Регина сменила Бали на Мальдивы.

Регина Тодоренка вместе с годовалым сыном второй раз за зиму отправилась покорять тропические страны. Сразу по возвращению с Бали ведущая канала «Пятница» улетела на Мальдивы. И уже сидя на золотом песочке острова, принялась объяснять подписчикам, почему ее муж Влад Топалов, и на этот раз остался в холодной Москве. Логика Регины оказалась проста – пока она за семь морей греется на жарком солнышке, верный супруг работает в столице на благо жены и ребенка.

Посыл, вроде как правильный. Но неужели Тодоренко настолько уверена в браке, что не боится потерять Влада за время отсутствия в России? Ведь речь идет не о днях – Регина сидит за океаном неделями! У любого нормального человека есть определенные физиологические потребности, реализовывать которые вдали от второй половинки крайне проблематично.

«Он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы… Поэтому я считаю, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям», - провально оправдалась Тодоренко за отдых без Топалова.

Ведущая противоречит сама себе. Ведь забросив ребенка на другой конец света, она лишила отца возможности, хотя бы по вечерам наблюдать, как растет его карапуз. И дело тут, судя по всему, не в занятости певца, а том, что брак знаменитостей не подлежит спасению.