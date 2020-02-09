Зачем прислуга, когда есть мама! Муж Бородиной сделал из тещи «домработницу»

Сегодня, 19:10

Ксения, похоже, не против экономить на ежедневных тратах.

После алкогольных пятничных вечеринок вся семья Омарова-Бородиной собралась на воскресный утренний завтрак. Конечно, подписчики Курбана не ожидали, что к звёздной паре приехала погостить теща Омарова и мать Ксении, Инна Булатовна Бородина. Супруги долго не думали, и уже определили Инне Булатовне занятие, которое, видимо, останется за женщиной до конца её «каникул» в доме дочери. Курбан, не стесняясь, сделал из тёщи «домработницу», чем уже даже успел похвастаться в Сети.

Утренняя сториз Курбана не только рассказала подписчикам, о том, что Инна Булатовна уже приехала, но и продемонстрировала шикарный утренний завтрак, который женщина приготовила, несмотря на столь неожиданный приезд. Действительно, зачем прислуга, когда есть мама, которая может и встать пораньше, и приготовить что-нибудь.

Видимо, зять мало уважает маму Ксении, если на неё сразу сваливаю целую кучу обязанностей, которые раньше выполняли специальные люди за деньги. К слову, Ксения промолчала о таком отношении мужа к своей маме. Видимо, звездной телеведущей тоже выгодно, ведь это не только экономия средств, но и уверенность, что всё будет приготовлено вкусно.