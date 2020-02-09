Война за место на Первом! Галкин намекнул на «ничтожность» шоу Шепелева

Сегодня, 20:00

Максим, вероятно, положил глаз на работу Дмитрия.

Конкуренция присутствует у всех в жизни и на работе. Но когда разговор заходит о больших деньгах, как например, зарплатах ведущих на Первом, то ситуация выходит на новый уровень. Максим Галкин и Дмитрий Шепелев являются фаворитами на телеканале, а их зарплаты, вероятно, существенно отличаются от коллег. Видимо, из-за желания «захватить» место конкурента, Галкин и начал «унижать» шоу Шепелева.

В недавнем выпуске «Лучше всех», гостем программы стал мальчик, который хорошо разбирается в электронике. На сцену вынесли стенд с различными схемами, а маленький талант демонстрировал свои умения. Вдруг, «неожиданно» зазвонил телефон, а когда Максим поднял трубку, там якобы был Дмитрий Шепелев, который пожаловался на нерабочий детектор лжи. Конечно, все это была обычная «сценка», но вот слова Галкина, которые он произнес потом, кажется, в сценарий не входили.

Максим сказал мальчику, что нужно сделать детектор лжи, а то Шепелев не сможет узнать: ««Чей сын отец деда матери?».

Тем самым Галкин намекнул на «ничтожность» шоу Дмитрия. Максим, видимо, имел ввиду, что Шепелев «придумывает» неправдивые истории, которые доходят до пика абсурда. Причиной такого отзыва Галкина о шоу Дмитрия, может стать его желание получить месть коллеги и вести две передачи.

Конечно, если все действительно так, то в скором времени война за место на Первом может набрать обороты. Не исключено, что следующим шагом будет «месть» от Шепелева.