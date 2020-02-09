Война за место на Первом! Галкин намекнул на «ничтожность» шоу Шепелева

Максим, вероятно, положил глаз на работу Дмитрия.
Конкуренция присутствует у всех в жизни и на работе. Но когда разговор заходит о больших деньгах, как например, зарплатах ведущих на Первом, то ситуация выходит на новый уровень. Максим Галкин и Дмитрий Шепелев являются фаворитами на телеканале, а их зарплаты, вероятно, существенно отличаются от коллег. Видимо, из-за желания «захватить» место конкурента, Галкин и начал «унижать» шоу Шепелева.
В недавнем выпуске «Лучше всех», гостем программы стал мальчик, который хорошо разбирается в электронике. На сцену вынесли стенд с различными схемами, а маленький талант демонстрировал свои умения. Вдруг, «неожиданно» зазвонил телефон, а когда Максим поднял трубку, там якобы был Дмитрий Шепелев, который пожаловался на нерабочий детектор лжи. Конечно, все это была обычная «сценка», но вот слова Галкина, которые он произнес потом, кажется, в сценарий не входили.
Тем самым Галкин намекнул на «ничтожность» шоу Дмитрия. Максим, видимо, имел ввиду, что Шепелев «придумывает» неправдивые истории, которые доходят до пика абсурда. Причиной такого отзыва Галкина о шоу Дмитрия, может стать его желание получить месть коллеги и вести две передачи.
Конечно, если все действительно так, то в скором времени война за место на Первом может набрать обороты. Не исключено, что следующим шагом будет «месть» от Шепелева.