Денег нет совсем?! Волочкова оконфузилась дряхлой мебелью в особняке за 2,5 млрд рублей

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Балерина не в состоянии заменить 10-летний диван в гостиной.

Версии о том, что финансы Анастасии Волочковой давно «поют романсы», находят свое подтверждение практически в каждом новом посте балерины. Так, у себя в аккаунте артистка разместила фотографию 10-летнего дивана, которой несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор стоит в особняке за 2,5 млрд рублей.

Волочкова рассказала, что привезла «раритет» еще со съемного жилья. А сейчас, сделала его перетяжку «в тёплой цветовой гамме». Денег на покупку нового дивана у Анастасии, видимо, нет совсем, если рядовой апгрейд мебели ей пришлось сопровождать словами благодарности компании, оказавшей ей, судя по всему, безвозмездную помощь в этом деле.

Мало того, что Волочкова оконфузилась дряхлой мебелью, она также призналась, что лежа на этом диване, стала частенько просыпать репетиции, устраивая выходные в компании любимого. Но как говорится в пословице, кто не работает тот не ест – лень Анастасии может привести к тому, что она в конец утратит форму, ради которой публика все еще ходит на концерты.

Ну а если зрители (здесь не важно фанаты или злопыхатели), потеряют интерес к Волочковой, потеряет популярность и ее Instagram. Что для Насти сродни катастрофе. Ведь, как говорит сама балерина, на сегодняшний день доходы с рекламы - это ее главный заработок.