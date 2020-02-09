Николаев в гриме: Наташа Королёва хранит дома куклу бывшего мужа

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Подарок от Тарзана всю жизнь напоминает Наташе о «дельфине».

Личная жизнь Наташи Королёвой интересует поклонников с каждым годом все больше. Прошлый брак певицы с Игорем Николаевым сыграл «ключевую» роль, ведь такой тандем многим приглянулся. Конечно, личная жизнь артистов не сложилась, и Наташа ушла к Тарзану. Но, видимо, в глубине души, Королёва все еще испытываю чувства к экс-супругу, а кукла, подаренная стриптизером, похоже, только усугубляет ситуацию.

Недавно в сеть попал ролик, на котором Тарзан показывает свое рабочее место. Кабинет для тренировок стриптизера, был светлым и аккуратным, но самое странное заключалось в обстановке, а вернее «декоре». В комнате находилось 3 куклы большого размера. Первая была копией Тарзана, вторая — Наташа, а вот третья, была совсем странной. Лысый мужичек в костюме, стоял на «уровне» с ключевыми куклами.

Когда ведущая спросила у стриптизера, кто это такой, Глушко начал мяться. Черты лица куклы отдаленно напоминают экс-супруга Королёвой. Видимо, на самом деле это Николаев в гриме. Таким подарком, видимо, Тарзан напоминает Королёвой о ее «дельфине». Однако остается странным, что Наташа хранит дома куклу, похоже, бывшего мужа.

Конечно, отсутствие волос на голове у экспоната может указывать на то, что на самом деле это не Николаев. Однако не исключено, что на ней обычно парик, который перед съемками Тарзан убрал, чтобы не вызывать огласки, а как только съемочная группа ушла, мог вернуть обратно.