Не цветёт, а жухнет! Джастин Бибер «дурнеет» на глазах после свадьбы с Хэйли

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Жиденькие усики, носки и сланцы - кумир молодежи все больше смахивает на «пугало».

После свадьбы с Хейли Болдуин Джастин Бибер так много говорил о любви к 24-летней женушке, что, казалось, это чувство должно окрылять талантливого исполнителя, толкая на новые достижения. Но если в творчестве Бибера, наконец-то, появились положительные сдвиги (выпустил новый сингл «Yummy», анонсировал гастрольный тур и выход нового альбома), то во внешнем виде певца перемены больше пугают, чем радуют.

Если посмотреть случайные снимки Джастина во время прогулок с женой, создается впечатление, что певец вышел на улицу в пижаме, натянув резиновые сланцы прямо на белые носки. Жиденькие усики под носом и «наэлектризованные» волосы лишний раз подтверждают, после свадьбы с Хейли, Бибер «дурнеет» на глазах.

В отличие от жены, модельная карьера которой резка пошла в гору после венчания, Джастин не цветет, а жухнет. Собственный внешний вид, судя по всему, мало заботит исполнителя. Певец частенько выходит в на связь с подписчиками заспанным или лохматым. Более того, открыто демонстрирует фанатам малоприятные аспекты своей внешности. Руководствуясь, судя по всему, принципом полюбят и таким. И, надо признать, по старой памяти поклонники продолжают осыпать сердечками «увядающего» кумира.