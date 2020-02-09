Продюсерам браво! 30-летняя Дарья Рыбак стала точной копией Кравченко из «Сватов»

Сегодня, 13:00

Грима + парик - и девушку не отличить от Танюши во времена работы в «Ленкоме».

Седьмой сезон «Сватов» обещает раскрыть главных персонажей сериала с новой стороны. У зрителей появится возможность посмотреть на Валюху и Ивана Бутько в молодости. Правильный подбор актеров, в таком случае, - ключевой залог успеха. Известно, что молодого Ивана сыграет старший сын Федора Добронравова – Виктор. Расчет верный! Кто, как не сын сможет максимально точно передать манеру игры талантливого родителя?

Ситуация с выбором актрисы на роль молодой Валентины оказалась намного сложнее. Здесь, надо признать, режиссерам пришлось не сладко. Татьяны Кравченко настолько живая и харизматичная, что найти ей должную замену оказалось не так-то просто. Но, браво продюсерам, это удалось!

Если сравнить архивные снимки молодой Кравченко во времена работы с Абдуловым в «Ленкоме» с фотографией актрисы Дарьи Рыбак, плюс грим и подходящий парик, то, надо признать, 30-летняя Даша стала точной копией Кравченко из «Сватов».

Единственное весомое отличие – это добрейшие, горящие глаза Татьяны Эдуардовны, которые давно стали «визитной карточкой» актрисы. Хочется верить, что за время съемок Кравченко поможет Рыбак воплотиться в образ Валюхи, и девушка не разрушит экранную магию всеми любимого сериала.