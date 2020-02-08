Тимати, прости! Егор Крид «изменил» Black Star с женихом Бузовой

Вчера, 21:00

Неужели Дава «Мандаринками» соблазнил рэпера на сотрудничество?

Только недавно Тимати просил своего экс-подопечного Егора Крида записать с ним совместный хит. И пока поклонники с нетерпением ожидали возвращение Егора в лейбл, Крид решил сделать ход конем – молодой рэпер проигнорировал предложение Тимати о сотрудничестве и заявил, что готовит трек вместе с Давидом Манукяном.

Жених Ольги Бузовой, который благодаря своей звездной новоиспечённой возлюбленной имеет уже 10,7 миллионов фолловеров в соцсети Instagram, на днях рассказал о своей давней мечте. Как оказалось, после мегапопулярной совместной с Ольгой Бузовой песни «Мандаринки» (которая собрала более 15 млн просмотров), Дава захотел записать композицию с Егором Кридом, но только сейчас популярный рэпер лично ответил Манукяну. Перед этим Егор сделал голосование в сторис своего микроблога, чтобы узнать – хотят ли фанаты услышать их совместный трек и более 80% поклонников ответили положительно. Дава даже сообщил, что уже совсем скоро они встретятся с Кридом в звукозаписывающей студии, чтобы создать общий хит.

Тимати, прости, но Егор уже выбрал сотрудничество с блогером. Похоже, Крид не только «изменил» Black Star с Манукяном, но также и показал «отцу» лейбла, что возвращаться на прежнее место работы он больше не планирует. Как отреагировал сам Тимати на такую гордыню своего бывшего артиста неизвестно, но Крид и Дава обещают создать настоящий хит, который покорит все музыкальные чарты.