Валера будет в ярости! Константин Меладзе осчастливил Джанабаеву букетом цветов?

Вчера, 22:30

«Еще приятнее… когда без повода» - Альбина, похоже, провоцирует братскую «грызню».

Альбина Джанабаева продолжает намекать на безысходность в браке с Валерием. Как только экс-солистка «ВИА Гры» не пробовала привлечь внимание мужа и поклонников к семейной проблеме: и совместные снимки удаляла, и в стихах давала сигналы, а все без толку. Неужели Константин Меладзе осчастливил Джанабаеву букетом цветов? Терпение, видимо, лопнуло окончательно и заставило женщину разжечь огонь былых чувств в продюсере женского поп-коллектива, с которым она, по слухам, крутила страстный роман еще в начале карьеры. «Мужчины, всем женщинам идут цветы» - подписала снимок сияющая Альбина.

Выглядит эта публикация так, будто исполнительница специально вызывает ревность мужа, который, судя по новостям прессы, слишком часто налегает на алкоголь. Следует вспомнить, что внешность старшего сына знаменитости до боли напоминает Константина Меладзе, что породило массу догадок в Сети об истинном отце молодого человека. Сейчас, когда брак продюсера с Верой Брежневой переживает не самые светлые времена, возрождение давней связи может стать спасением для Альбины и композитора. Вот только Валера будет в ярости!

Остается только гадать, каков будет ответ взбешенного певца, если молва подтвердится. В таком случае, мир шоу-бизнеса увидит беспрецедентное событие - скандальные разборки двух братьев, которые на первый взгляд являют собой пример нерушимого творческого тандема. Интрижка продюсера с Эрикой Герцег, вероятно, исчерпала себя, а фоне этого поникший духом Константин мог приударить за женой брата.

К тому же, на это у музыканта есть существенные основания. Если сын Альбины на самом деле от него, то отцовские чувства, так или иначе, могли затронуть потаенные струны души Константина, вдохновив мужчину на решительные меры по возвращению экс-пассии. Джанабаева же не перестает утверждать аудиторию в том, что ее брак с Валерием обречен.

Неоднократно появлялась информация о «загулах» супруга артистки, а попытки пары забыть о взаимных претензиях и сохранить ускользающую любовь, похоже, не увенчались успехом. Меладзе уже почти месяц не появляется в соцсетях, а большую часть времени пребывает за городом, тогда как Альбина без устали выступает и, кажется, учится жить без Валерия.

Возможно, Джанабаева и вовсе поделилась радостью от сюрприза, сделанного неизвестным любовником, ведь в сложившихся обстоятельствах и пересудах звезда наверняка бы похвасталась примирением, будь это букет законного мужа.