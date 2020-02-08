Джонни Депп. Тирания. Суды. Эмбер Хёрд рушит карьеру из-за травмы детства?

Вчера, 23:05

Неконтролируемая агрессия, физическое и моральное насилие – похоже, актрисе требуется помощь.

За громким разводом голливудского актёра Джонни Деппа со звездой «Аквамена» Эмбер Хёрд последовали не менее громкие судебные разбирательства, которые приняли совершенно неожиданный поворот. Эмбер, публично обвинившая экс-супруга в домашнем насилие и нажившаяся на истории «бедной жертвы», оказалась настоящим «волком» в овечьей шкуре.

Выяснилось, что на протяжении всей супружеской жизни именно Депп, чью репутацию старательно смешивала с грязью Хёрд, страдал от тирании супруги. Сейчас актёр, чьи честь и достоинство оказались растоптаны ложными обвинениями, судится с Хёрд. Депп уже предоставил суду неопровержимые доказательства того, что это он на самом деле оказался жертвой домашнего насилия - 87 записей с камер видеонаблюдения, зафиксировавших неоднократные вспышки неконтролируемой агрессии девушки, неадекватное поведение, физическое и моральное насилия в отношении него.

Как и почему хрупкая женщина держала в страхе собственного мужа? Вероятно, ответ на этот вопрос можно найти в её детстве. Отец Эмбер мечтал о сыне, что должно быть наложило свой отпечаток на методы его воспитания. Строгое воспитание, конечно, дало своё плоды. Девушка выросла с настоящим «мужским характером», но хорошего в этом оказалось мало. Воспитывая девочку как «сильного мужчину» отец будущей кинодивы, вероятно, мог невольно нанести травму хрупкой детской психике. А природная вспыльчивость, унаследованная от отца, угрожавшего впоследствии экс-зятю огнестрельным оружием, могла дополнительно усугубить положение и поставить таким образом жирный крест на её будущем уже в детстве.

Актёрская карьера Хёрд рушится сейчас на глазах. Поклонники десятками тысяч подписывают петиции против её съёмок в новом проекте DC, а Warner Bros. всерьёз задумался об её замене на другую актрису. Едва ли теперь во всём Голливуде найдётся хоть один режиссёр или студия, готовые сотрудничать с Эмбер.