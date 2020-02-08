Пирожков любовник Фила? Ревва через постель с Киркоровым пробивается к «Евровидению»

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Резкий взлет певческой карьеры юмориста привел его прямо к поп-королю.

Несколько лет назад Александр Ревва только начинал первые неловкие шаги, но всерьез его воспринимать все также отказывались. Однако, за последний год его карьера взяла такой сильный рывок, что сейчас Артур Пирожков считается главным конкурентном всех молодых звезд эстрады. Так случилось, что все такие «салаги» всегда проходят через постель Филиппа Киркорова, а после этого, не исключено, что и оказываются на «Евровидении». Так, вероятно, произошло и с Реввой. Иначе как можно объяснить то, как внезапно он высказался о готовности выступать на европейском песенном конкурсе. Наверняка в деле замешан Киркоров, никогда не упускающий талант. Филипп Бедросович, увидев, какие обороты набирает Пирожков, понял – пора действовать!

Ревва, естественно, мечтает стать для Киркорова «наследником» Лазарева, потому с радостью согласился на вариант «через постель». Александр уже давно подбирался к Киркорову, но до этого их дороги постоянно расходились. Теперь же, прогремев весь 2019 год с хитами, Ревве даже не пришлось напрашиваться, ведь Филипп нашел его сам и сделал предложение, от которого тот не смог отказаться. В российском шоу-бизнесе слово Киркорова – закон, потому он спокойно может протащить Пирожкова до какого угодно уровня, вплоть до «Евровидения». Скачок от вчерашнего «лицедея» в Comedy Club, безусловно, невероятный, потому Ревва тут же отдался в объятья поп-королю.

В случае Реввы можно убеждать себя в том, что всему виной его альтер-эго – Артур Пирожков и именно он любовник Фила и никак иначе. Ну а если отбросить в сторону эту иронию, то налицо результат того, что как продюсер Киркоров – далеко не промах и всегда выпускает на большую сцену только самых лучших. Однако, цена за то, чтобы стать одним из таковых не меняется и любовники у Филиппа Бедросовича продолжают меняться один за другим.