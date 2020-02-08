Скатертью дорога! После «побега» супруга Оксана Федорова показала нового кавалера

Вчера, 22:15

Муж, видимо, забрал детей, но не отбил у модели природную кокетливость.

Недавно очевидцы сообщили: нынешний муж Федоровой офицер ФСБ засветился в аэропорту вместе с детьми. Похоже, брак знаменитости разбивается на мелкие кусочки, но невзирая на личные трудности, Оксана не отчаивается. После «побега» Андрея Бородина модель показала нового кавалера. Скатертью дорога! Видимо, это и сказала Федорова супругу. Мужчина в костюме и с бородой нежно обнимает спутницу, а судя по радостному виду Оксаны, статному кавалеру уже удалось похитить ее чуткое сердце.

Федорова не сокрушается по поводу вероятного скандала с Бородиным, и несмотря на слухи о кризисе с мужем, женщина по-прежнему ведет активную социальную жизнь и привлекает внимание противоположного пола. Оксана посещает оздоровительные процедуры и рассказывает о посещениях косметологов. Звезда успевает везде и повсюду: помимо занятости собственным брендом одежды, телеведущая снимается в кино и участвует в благотворительности.

Исчерпывающих подробностей о причине разлада с мужем пока не появлялось, но нельзя отметать возможность того, что Федорова закрутила роман с другим мужчиной, что только ускорило вероятное расставание. На эмоциях и в порыве ярости Бородин мог взять Федора и Елизавету и вместе с чадами сменить геолокацию, самодовольно попрощавшись с благоверной. 4 года назад Оксана начала публиковать сомнительные фотографии с завлекающим мужской взор контекстом.

Вероятно, тогда Федорова впервые усомнилась в прочности семейных уз с Андреем. Быть может, у супруга «Мисс Вселенной» появилась любовница, а появление Оксаны на публике с предполагаемым ухажером – лишь следствие «неверности» Бородина и мести модели. Анализируя браки и поведение Федоровой в отношениях, складывается ощущение, что Оксана – человек переборчивый и склонный кардинально менять жизнь, если нечто ее вдруг перестанет устраивать.

Возможно, наследники пары души не чают в отце, а родитель рад проводить с ними время. Как бы то ни было, долгое отсутствие Лизы и Феди в соцсетях Федоровой и породило тревожные догадки о крахе семьи. Тем более, Оксана больше напоминает свободную женщину, чем хранительницу очага и надежную опору супруга. Интересно, как на снимки Федоровой отреагирует муж?