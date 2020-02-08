Жизнь сложнее «Универа» - Кожевникову жутко высыпало из-за ссор с мужем?

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Подобные проблемы нередко возникают на нервной почве.

Недавно звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова призналась поклонникам, что ей пришлось пару раз «выгнать» мужа из дома, а причиной тому послужила странная болезнь актрисы. Саму Марию, по всей видимости, жутко высыпало вследствие ссор с мужем, из-за чего и «скачет» её вес, о чём она недавно признавалась в соцсетях.

Нередко подобные высыпания происходят из-за ослабления иммунитета, связанного с сильными стрессами, ведь Кожевникова грешила на опоясывающий лишай, но врачи не подтвердили данный анализ и отныне она даже не знает, что происходит с её здоровьем. К тому же, если эта сыпь за всё это время не передалась её супругу, это лишь в очередной раз подтверждает, что проблемы связаны именно с её организмом.

Видимо, Кожевникова сильно отчаялась без поддержки супруга и изолировалась от общества, если за советами по лечению своего недуга она поспешила к поклонникам, а не к опытному специалисту, куда актрису должен был отвести именно её жизненный партнёр.

Напомним, Мария лишь сравнительно недавно сумела вернуть себе прежнюю фигуру после родов, а эта тема зачастую является поводом для сильных ссор и прочих споров в семье, где муж обеспечивает своё семейство и хочет видеть перед собой стройную и сексапильную жену.

Как видно, для Кожевниковой реальная жизнь оказалась заметно сложнее, чем следование точному сценарию на съёмочной площадке, и далеко не факт, что актриса быстро справится со всеми навалившимися на неё проблемами. Что касается «изгнания» мужа Марии из дома, причиной этому могли послужить именно скандалы супругов, а не желание артистки не заражать своего благоверного неизвестной «заразой».