8 лет скрывал ребенка… Жасмин родила дочь от мужа Орбакайте?

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Наследница певицы как две капли воды похожа на малышку Кристины и Михаила.

Несмотря на видимую идиллию в браке Кристины Орбакайте и Михаила Земцова, слухи об их грядущем разводе лишь усиливаются, подкрепляясь всевозможными новостями о разладе в звёздной паре. Дочь Аллы Пугачёвой, судя по всему, затаила злобу на своего супруга, так как известная певица Жасмин могла родить дочь от её мужа, когда Орбакайте уже находилась в браке с предпринимателем.

Наследница Жасмин Маргарита отмечала свой 8-й день рождения, в честь чего её мать опубликовала несколько постов в своём Instagram, посвящённых имениннице. На фотографиях восьмилетняя Маргарита как две капли воды похожа на дочку Кристины Орбакайте Клавдию, которая 30 марта также будет отмечать свой 8-й день рождения. Сходство девочек попросту неоспоримо, а потому не исключено, что Земцов мог 8 лет скрывать внебрачного ребёнка от законной супруги, стараясь оставить в прошлом свои похождения «налево».

Если Михаил действительно является кровным отцом малышки Маргариты, то его можно лишь похвалить за навыки конспирации, ведь девочек разделяет крайне малая разница в возрасте, а это значит, что Земцов разделял постель с Орбакайте и Жасмин практически в одно и то же время. Впрочем, на свете существует множество двойников, вовсе не связанных никаким родством, поэтому внешняя схожесть девочек может быть лишь очередной причудой природы или же обычным совпадением.