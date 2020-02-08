«Дом-2» прокололся! Алена Рапунцель скрывает замужество вне телестройки

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Откровения участницы реалити-шоу натолкнули на неожиданный вывод.

Отношения Алены Рапунцель и Ильи Яббарова напоминают цирк, как и остальные пары скандальной телестройки. Некоторые телезрители уже давно раскусили смысл реалити-шоу, а потому наблюдают происходящее только ради потехи. В Сети раскрыли двойную жизнь Алены, которая, по мнению пользовательницы, вышла замуж за приятеля Яббарова. Есть основание считать, что избранником девушки стал вовсе не Роман Макеев, а молодая особа и вовсе скрывает замужество вне телестройки. «Дом 2» прокололся!

На странице Ильи развернулось бурное обсуждение поведения участника, за которым закрепилось клеймо изменщика. Однако внезапный комментарий незнакомки относительно личной жизни Рапунцель показался весьма любопытным: «Так там и жена отличилась. Она вышла замуж за лучшего друга Ильи и переехала в другой город».

Выходит, Алене есть что скрывать и именно этим можно объяснить упорное нежелание девушки вписывать имя Яббарова в свидетельство о рождении Богдана, но есть ряд факторов, ставящих под сомнение личную жизнь Рапунцель в стенах «Дома-2». Оставим за кадром страстные романы барышни в шоу, чтобы разобраться во всем поочередно.

Экс-возлюбленные как могут разыгрывают череду спектаклей из бесконечных примирений и агрессивных скандалов. Спустя годы ротации на телевидении кажется очевидным, что продюсеры «Дома-2» сделали ставку на постоянные расставания и слезоточивые воссоединения, которые сопровождаются новыми событийными развилками типичной мыльной оперы.

Ходят слухи, что ребенок Рапунцель не от Яббарова. Возможно, настоящий отец и вовсе остался за кадром, а руководители шоу продумывают выгодный ход для поднятия рейтингов, дабы приписать отцовство одному из видных участников.

Пиар-менеджерам выгодно и дальше раскручивать пару Ильи и Алены, а потому подобие американских гонок в контексте их отношений никуда не исчезнет. Вскоре после известий о беременности Алены сценарий была введена скандальная интрижка Яббарова с Ритой Ларченко, отчего Рапунцель начала закатывать истерики и поливать грязью экранного ухажера.

Видимо, для отвлечения внимания создатели «Дома-2» и разыграли эту карту, поскольку Алена мгновенно превратилась в жертву, что наверняка изначально и было целью продюсеров. Дело в том, что пришедший на смену бывшему мужу участницы Роман Макеев продолжает играть по тем же правилам, уготованным Яббарову.

Рапунцель однажды призналась, что если выйдет замуж за Романа, то точно покинет проект. Это заявление Алены имеет под собой почву: возможно, свадьбу разыграют для поклонников, а затем Рапунцель наконец вернется в реальную жизнь. К тому же, за роды и бракосочетания подопечные шоу получают немалые гонорары, что и заставляет Алену оставаться в городе любви.