«Кнутом», а не пряником? Успенская «открыла» Борисовой глаза на избалованную дочь

Вчера, 23:00

После публичного унижения «королевы шансона» Дана сделала для себя несколько полезных выводов.

Обвинения в тирании и издевательствах, прозвучавшие на всю страну от собственной дочери, для королевы шансона Любови Успенской стали настоящим ударом. Пока певица корит себя за ошибки в воспитании Плаксиной, другая мама «проблемного подростка» Дана Борисова берёт на заметку оплошности «подруги» по несчастью.

Не секрет, что отношения телеведущей Даны Борисовой с 12-летней дочерью Полиной Аксёновой тоже далеки от хороших. Так, очередной громкий скандал между звёздной матерью и подростком вспыхнул в конце 2019 года, когда девочка неожиданно пожаловалась на неадекватное поведение и жестокое обращение со стороны Даны, а после поведала в социальных сетях, что её мать бывшая наркоманка снова взялась «за старое». Это был далеко не первый инцидент между матерью и дочерью. Девочка даже бросалась с кулаками на неё.

Однако, если ранее Дана видела причину такого поведения Полины в её отце – бизнесмене Максиме Аксёнове, то теперь задумалась и об её воспитании. Ситуация, разворачивающаяся в семье Успенской, судя по всему, «открыла» ей глаза на избалованную дочь.

В своём Instagram Борисова призналась, что взяла на заметку много поучительного для воспитания Полины и сделала несколько полезных выводов. Любовь Успенская винит себя, что попросту «перелюбила» дочь и, похоже, Дана решила не наступать на те же грабли. Если ранее она баловала Полину поездками на отдых, покупкой собаки и в целом позволяла ей очень многое, то теперь, вероятно, решила сменить «пряник» на «кнут».

Насколько действенным окажется новый подход к воспитанию, сказать сложно. Не исключено, что своенравный подросток вновь взбунтуется против родительницы. Тогда ведущую ожидает новый визит Аксёнова с полицией.