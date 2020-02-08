Серябкина – это цветочки! Савичева родила дочь от Фадеева?

Сегодня, 18:10

Похоже, вскрылась суть таинственного ухода Юлии от продюсера.

Юлия Савичева стала мамой в 2017 году. Теплые отношения с Максимом Фадеевым рушились на глазах. Без объяснения конкретных причин экс-участница Фабрики разорвала контракт с продюсером и перешла к другому менеджеру. За этим судьбоносным решением может заключаться главный секрет Савичевой. Неужели Юлия родила дочь от Фадеева?

Певица не показывает лицо Ани, хотя прошло уже 2 года с момента рождения девочки. Такое чувство, что Савичева, как огня опасается внезапных догадок поклонников и прессы, а потому прячет личную жизнь за семью замками. После такого не лишним будет заявить, что Серябкина и ее роман с композитором - это всего лишь цветочки!

Глава Malfa дал Юлии путевку в жизнь и стараниями Максима на звездном пьедестале засияла еще одна звезда шоу-бизнеса. Отношения Савичевой и Фадеева со стороны напоминали союз отца и дочери, но если присмотреться, то чересчур подозрительное сближение могло стать следствием куда более глубоких и взаимных чувств.

Чего только стоит поведение супруга исполнительницы Александра Аршинова, который не находил себе места, стоило Юлии хоть немного задержаться в студии. Мужчина, похоже, сильно ревновал возлюбленную к наставнику. Очевидцы сообщали, что избранник Савичевой частенько сопровождал благоверную и самостоятельно привозил на работу.

Помимо этого, Александр вмешивался в дела продюсерского центра – Аршинов подозревал, что Юлию постоянно обделяют и не обеспечивают соответствующий ее статусу уровень сервиса и обслуги. Однако такое поведение наверняка развилось из-за нарастающей тревоги за будущее отношений.

Мужу Савичевой не хотелось делить ненаглядную с посторонним мужчиной, который все больше и больше влиял на подопечную. Фадеев настолько проникся к Юлии симпатией, что весть о рождении дочери взволновала композитора ничуть не меньше, чем саму Савичеву. Видимо, Максим предполагал хранить вероятную любовную связь с Юлией в тайне, но от наблюдательных глаз едва ли что-то получится скрыть.

В результате, уход Савичевой стал подобен грому посреди ясного неба для фанатов звезды и СМИ. Аудитория недоумевала: что заставило женщину вдруг обратиться в бегство? Слишком тесная связь Фадеева и исполнительницы могла разжечь в них огонь бурных эмоций и чувств. Вероятно, когда Максим понял, что радость от рождения предполагаемой наследницы приобрела очевидное и недвусмысленное проявление, то поспешил залечь на дно.

Савичева же, чтобы избежать разоблачающих обвинений, похоже, поспешила уничтожить все улики. Супруг Юлии не так уж и часто появляется в микроблоге певицы. Между влюбленными могла пробежать черная кошка, что в пух и прах рассорила пару. Конечно, стоит затронуть и прозаичный исход разрыва сотрудничества: Савичева попросту решила двигаться дальше сама без поддержки именитого директора.