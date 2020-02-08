Изменяет Плющенко, страдает Гном – Собчак раскрыла правду о проблемах в браке Рудковской

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Жёсткое воспитание детей светская львица считает неприемлемым.

Уже много лет хладнокровие и стальной нрав Ксении Собчак обеспечивают ей любовь миллионов поклонников, но рождение сына Платона явно смягчило характер телеведущей. Недавно она отозвалась о ситуации в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской и тем самым, похоже, раскрыла правду о проблемах в их браке.

Светская львица, будучи на съёмках передачи Ивана Урганта, открыто заявила, что она выступает против жёсткого воспитания отпрысков, упомянув при этом Рудковскую. Напомним, сама Яна рассказывала о строгих методах наказания её младшего сына Саши, которого запирают в тёмных чуланах и бьют ремнём. Ранее многие фанаты сомневались в том, что Гном Гномыч, как называют малыша его родители, действительно сталкивается со столь агрессивными методами воспитания со стороны звёздной матери, но Ксения Собчак своими словами подтвердила неутешительную правду.

Освещаемые в СМИ измены Плющенко, уставшего от постаревшей супруги, похоже, и стали причиной, по которой Рудковская вымещает свой гнев на малыше-сыне, не способном дать отпор. Получается, что изменяет жене фигурист, а страдает беззащитный сын.

Не раз журналисты поднимали тему фотографий с Сашей Плющенко, ведь на большинстве снимков мальчик выглядит отстранённо и испуганно, сторонясь улыбки и расслабленности, присущей многим детям. Видимо, мать настолько запугала наследника, компенсируя за счёт этого накопленную на гулящего супруга злость, что Гном Гномыч попросту боится показывать радость на людях.

Хочется верить, что звёздная пара сумеет уладить все разногласия, и Саша получит шанс на счастливое детство без блужданий в тёмных чуланах и боязни ремня.