За слова ответишь?! Муж Бородиной объявил «холодную войну» Барановской

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Курбан Омаров, похоже, серьезно обиделся на нелицеприятные слова Юлии.

Не так давно Юлия Барановская, отвечая на вопросы в сторис, случайно назвала мужа Ксении Бородиной «не мужиком». И если сама звезда телестройки снисходительно отнеслась к такому поступку Юлии, то сам Курбан, видимо, обиделся на Барановскую и прекратил с ней какое-либо общение. Правда глаза колит?

Всё началось с того, когда подписчики Юлии Барановской с юмором спросили у звезды, что делать с мужем, который не работает и дома дрессирует кота Шантика (явно с отсылкой на семью Бородиной). Барановская , видимо, не знала, как зовут кота Ксении, а потому попала в неловкое положение, ведь ответила – «во первых перестать называть его мужиком». Пользователи Сети сразу стали высмеивать Омарова, который, похоже, затаил обиду на Юлию. И хотя Барановская публично извинились за свои слова перед Ксенией и Курбаном, муж Бородиной посчитал за нужным отписаться от ведущей «Мужского/Женского» в соцсети Instagram.

Таким образом, Омаров объявил «холодную войну» Барановской, которая, хоть и случайно, но унизила его честь и достоинство. По факту, Курбан официально не работает, но называет себя писателем, издав одну лишь книгу, о которой в Сети ходят неоднозначные отзывы. Так неужели Юлии было обязательно за слова отвечать, ведь многие поклонники согласились с ведущей?!

К слову, после того, как муж Ксении отписался от Барановской, сама ведущая последовала его примеру и отписка последовала в ответ. При этом Бородина продолжает дружить с Юлией как в Instagram, так в реальной жизни.