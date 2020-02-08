«Что с лицом?» - звезду «Полицейского с Рублевки» затравили за свежее фото

Сегодня, 18:01

Саша Бортич столкнулась с потоком негатива в Сети.

Александра Бортич разместила публикацию, в которой пожаловалась на подавленное настроение. Реакция подписчиков не заставила себя ждать – звезду «Полицейского с Рублевки» затравили за свежее фото. «Такое же настроение( А что с лицом?», - спросил пользователь, будто бы желая задеть Бортич за живое. «Родилась так вот», - ответила Саша, давая понять, что запас терпения пока еще не иссяк. После замечания незнакомца о том, что он готов подарить свой «фейс», Бортич не сдержалась и принялась отбиваться, что заинтересовало и других хейтеров.

«Как вы в себе уверены. Пока воздержусь, спасибо, поживу как-нибудь со своим уродливым», - ответила Саша, тем самым выдав букет комплексов. Актриса, образ которой не никогда не подвергался нападкам, внезапно оказалась лакомым кусочком для недоброжелателей. Злопыхатели могут специально выводить знаменитостей из себя, чтобы насытиться их негативом. Также нельзя исключать и банальную зависть, ведь в свои 25 Бортич уже заслужила признание широкой аудитории.

Несмотря на то, что Саша стала вызывать нелестные для нее ассоциации с «Полицейским с Рублевки», она постоянно участвует в новых проектах, желая избавиться от пресловутого ярлыка «девочки-демона», который девушку уже порядком раздражает. Человек, что обратил на себя внимание неоднозначным вопросом, признался, что просто хотел «подколоть» и пожелал Бортич хорошего дня. Разумеется, после такого выпада со стороны подписчика молодая особа явно утратила зачатки позитивной энергии, если они у нее вообще были.

Интернет-пользователи «проехались катком» и по умениям Саши вести себя на камерах. «Посмотрела импровизацию на ТНТ, в наушниках ты там. Дурацкое поведение, фу», - начала незнакомка. «Мерзко смотреть. Переигрывает мадам на камеры. Высокомерная, шуточки тупые, беспардонные», - подхватила другая.

Возможно, причина невеселых дум Бортич связана с отношениями в браке. По некоторым сведениям, супруг Саши ревностно контролирует благоверную. Говорят даже, что лицедейка вынуждена ограничивать себя в выборе ролей из-за условий мужа. Теперь Бортич будто бы утешается редкими съемками в популярных шоу, за участие в которых, как видим, звезда получает порцию негативных эпитетов.