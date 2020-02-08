Бонжур, мадемуазель! Аршавин от безысходности завел французскую любовницу

Сегодня, 13:10

Спрос на изменщика и «отца-кукушку» в России крайне мал.

Личная жизнь Андрея Аршавина, мягко говоря, не задалась. После того, как он со скандалом бросил Юлию Барановскую с тремя детьми, история повторилась со следующей женой – Алисой, которую он также оставил с дочкой на руках. Естественно, после этого ни одна здравомыслящая девушка в России не захочет поддерживать с Аршавиным отношения. Вот и столкнувшийся с подобными проблемами футболист вынужден искать счастья где-то, где о его «подвигах» ничего не знают.

Лучшей страной для этого Аршавин посчитал Францию. Это неудивительно, ведь не зря о любвеобильности французов слагают легенды. В своем Instagram он разместил публикацию, в которой показал, как прикидывается обычным туристом в Лувре. Тем не менее, за кадром наверняка остается «та самая», которая фотографирует его. Тем не менее, стоит понимать, что французскую любовницу он завел исключительно из безысходности. Не соберет ли вскоре Андрей все свои пожитки в России и переберется в Европу со словами «бонжур, мадемуазель»? По сути, ничего, кроме редких встреч с детьми его на родине не держит. Учитывая подпорченную репутацию, неудивительно, если он поступит именно так, желая начать с «чистого листа».

Остается надеяться на то, что новая избранница Аршавина однажды не доберется до российских СМИ и не прочитает о том, кто ее жених на самом деле. Получится крайне неловко: ведь и на детей от Барановской он в очередной раз «забьёт», и с французской избранницей серьезно поссорится.