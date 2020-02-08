Ходченкова +1! Родригез замаливает грехи перед женой после «измены» со Светланой

Сегодня, 15:30

Экс-резидент Comedy Сlub рискует повторить незавидную судьбу одинокого Слепакова.

Тимур Родригез, похоже, стал очередной целью для любвеобильной Светланы Ходченковой. Юморист выложил пост, в котором дал понять, что намерен экстренно возвращать расположение супруги, которая могла узнать о его тайной связи с соблазнительной актрисой. Родригез замаливает грехи перед женой после «измены» со Светланой. «К жене. На такси. По Парижу», - подписал шоумен публикацию, вероятно, собравшись на «исповедь» к благоверной. Ходченкова +1! По-видимому, Светлане удалось увлечь еще одного женатого мужчину.

Не так давно Тимур восхищался грацией и стройностью Ходченковой в ее микроблоге. При этом артист нисколько не переживал, что о его страстных комплиментах другой женщине узнает супруга. Не исключено, что Родригез уже давно наладил контакт со Светланой, а совместная работа перешла в область плотского вожделения или получила второе рождение. В 2014 году комик представил клип «Осколки памяти», в котором снялась Ходченкова. В ролике знаменитости изображали влюбленную пару: и Тимур, и Светлана не преминули поделилиться яркими впечатлениями после съемок.

Родригез назвал это своим лучшим творением, а Ходченкова похвалила юмориста за профессионализм и назвала чутким партнером. Ясно, что перед такой роковой красоткой Тимур явно не устоял и, возможно, надеялся растопить сердце Светланы, но… В тот период актриса встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным и собиралась выйти замуж. К тому же, сдержанность и нарочитая вежливость, исключающая какую-либо близость, прямо-таки сквозила в словах Ходченковой. Тем не менее, время не стоит на месте и после непонятных и запутанных отношений с Семеном Слепаковым звезда кино могла дать Родригезу второй шанс.

На первый взгляд Тимур выглядит образцовым семьянином, но на деле все может оказаться иначе. Поездка на Бали вместе с супругой, которая, видимо, была призвана освежить их брак, по данным прессы, обернулась «загулом» Родригеза. Мужчина заявил, что на протяжении 3-х дней не виделся с женой. Публичные покаяния, как и на данном этапе, могли стать для Тимура спасительным кругом. Юморист пытается оправдаться перед возлюбленной и теперь наверняка просит прощение за сиюминутную слабость.

Возможно, флирт Родригеза и Ходченковой остался на уровне кокетливого общения, но Тимур крепко облажался, когда на глазах миллионной аудитории позволил себе столь лестные знаки внимания незамужней блондинке. А если ситуация вдруг приобретет неконтролируемый поворот, то Родригез и вовсе может разойтись с супругой, ведь, по слухам, Слепаков развелся с женой как раз таки из-за измены со звездой «Домашнего ареста».