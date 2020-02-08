Пугачёва одобряет – Блёданс закрутила тайный роман с молодым музыкантом?

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Отношения с 50-летней актрисой могли понадобиться артисту ради пиара.

Ни один из двух браков не окончился для звезды «Маски-шоу» Эвелины Блёданс удачно, ведь до сих пор брюнетка растила своего сына Семёна в одиночестве. Впрочем, благодаря посещению различных светских мероприятий актриса, похоже, всё же нашла себе нового избранника и закрутила тайный роман с молодым музыкантом.

Недавно Эвелине посчастливилось побывать на творческом вечере поэтессы Юлии Соломоновой, где в антракте она уделила своё внимание не только виновнице торжества, но и Сергею Дворецкому. Молодой исполнитель сразу же разместил у себя в Instagram публикацию, посвящённую столь особой встрече, а Блёданс, в свою очередь, сделала то же самое.

Однако, сам факт совместного фото ещё ничего не означает, а вот поведение музыканта уже вызывает определённые подозрения. Дело в том, что более молодая поэтесса не сумела завладеть вниманием Дворецкого, который, судя по снимку, был очень сильно заворожен красотой обольстительной актрисы.

Пока сложно судить, вызвана симпатия Сергея обычным половым влечением, либо же он всерьёз намерен использовать роман с Эвелиной в личных целях. Подобный ход сложно назвать глупым, так как связи и авторитет Блёданс могли бы заметно продвинуть его карьеру на сцене. История шоу-бизнеса помнит немало успешных пар с сильной разницей в возрасте, поэтому та же Алла Пугачёва в свои 70 лет явно одобряет подобные союзы, находясь в браке с 43-летним Максимом Галкиным вот уже много лет.