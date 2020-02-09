На сцену через роддом: Решетова стала новой «непоющей» звездой Black Star

Сегодня, 12:00

Модель уже объявила дату своего дебюта.

До рождения сына Ратмира Анастасия Решетова успешно покоряла модельный бизнес и бьюти-индустрию. А познав радость материнства и родив наследника основателю лейбла Black Star, модель не только не утонула в подгузниках, но и посягнула ко всему прочему на лавры самой известной «непоющей» певицы отечественной эстрады Ольги Бузовой. Дата «главного дропа сезона» в исполнении возлюбленной Тимати уже объявлена.

На то, что начало музыкальной карьеры положено, модель начала недвусмысленно намекать ещё несколько дней назад. На своей странице в Instagram она делилась снимками из звукозаписывающей студии, в которой едва ли не ночевала. Это время суток было выбрано не случайно - как призналась молодая мама, маленький сын спит беспробудным сном «как настоящий мужик». Так, днём нянчась с сыном, а ночи проводя в студии, Анастасия, по всей видимости, и приблизилась к своей мечте – сцене. Теперь же стала известна дата её дебюта.

Чем она занималась в звукозаписывающей студии ночами напролёт поклонники Тимати смогут, вероятно, оценить уже на следующей неделе.

О результатах проделанной работы сама модель говорит без лишней скромности: «Я знаю… 12 февраля о нём будут говорить все».

Сомнений не остаётся – Решетова стала новой «непоющей» звездой Black Star. Немногие, конечно, протаптывали себе путь на сцену через роддом, но у модели, очевидно, всё вышло именно так. Тимати сполна отблагодарил возлюбленную за рождение наследника.