Спихнул с Олимпа: Дробыш сделал из 74-летнего Юрия Антонова изгоя шоу-бизнеса?

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Продюсер, видимо, ставит палки в колеса мэтру за отказ с ним сотрудничать.

Однажды Виктор Дробыш как бы вскользь затронул личность Юрия Антонова в программе «Когда все дома». Композитор, хоть и невзначай, но пролил свет на взаимоотношения с мэтром эстрады. Виктор признался, что Юрий Михайлович в жизни далеко не тот проникновенный романтик, которым он запомнился слушателям из-за трогательных композиций. Возникает вопрос: зачем Дробышу раскрывать потаенную сторону личности Антонова? Неужели продюсер сделал из 74-летнего певца изгоя шоу-бизнеса?

Автор «От печали до радости» практически перестал выступать. Понятно – возраст, но артист насыщенной творческой жизнью доказал, что сцена для него, словно вода для рыбы – без обмена энергетикой с поклонниками он попросту не может. Теперь же Юрий Михайлович отгородился от публики, живет в одиночестве и довольствуется многочисленной компанией кошек. Дробыш, располагая связями и влиянием на российской поп-сцене, вполне мог перекрыть Антонову кислород и сделать звезду персоной нон-грата.

Виктор будто бы намекнул, что Юрий Михайлович пробился благодаря эмоциональным стихам, которые самостоятельно он не писал. Дробыш мог затаить на Антонова обиду, ведь продюсер привык работать с яркими знаменитостями, а вероятный отказ знаменитости наверняка бы оставил мрачное впечатление.

Такая скрытая злость, видимо, заставила Виктора говорить в адрес Юрия нелицеприятные заявления. Несмотря на мягкость, своими репликами Дробыш словно заставляет аудиторию сомневаться в достижениях и таланте Антонова. Причем в той передаче подобных публичных «розг» удостоился только Юрий Михайлович. Исходя из этого следует, что артист для Виктор превратился в подобие красной тряпки, на которую композитор стал бросаться с подозрительным остервенением.

Вероятно, именно Дробыш спихнул с Олимпа пожилого творца, а Антонов, не привыкший идти на мировую, замкнулся в себе и не стремится выходить в свет. Юрий Михайлович не так давно переживал трудности со здоровьем: артист повредил ногу, о чем рассказал журналистам «Ты не поверишь». Антонов требует за выступление баснословный гонорар в размере 15 миллионов рублей. Возможно, таким огромным ценником исполнитель наверстывает окутавшее его забытье. Вот только выступает Юрий весьма редко.