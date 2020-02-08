Новая пара на «Дом-2». Строкова сделала блефаропластику ради Тузова?

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Девушку пристыдили фанаты за плачевные результаты операции.

Уже давно не секрет, что телепроект «Дом-2» даёт не только шанс найти свою половинку, но и бесплатно осуществлять пластику, за счёт чего можно сделать из себя практически топ-модель. На реалити-шоу, похоже, появилась новая завидная пара, ведь Татьяна Строкова воспользовалась таким шансом и сделала себе блефаропластику ради Дмитрия Тузова.

На вечернем собрании пара ожидаемо села вместе, но Тузова не устроило, что его спутница постоянно прятала глаза, в отличие от всех прочих участников телестройки. На просьбу Влада Кадони снять солнцезащитные очки Таня отреагировала крайне неохотно, но требование телеведущего ей всё же пришлось выполнить. Без очков стали очевидны результаты крайне неудачной пластической операции, из-за которой на веках Строковой остались сильные припухлости и кровоподтёки. Сама Таня выглядела крайне стеснённой, опасаясь всеобщего осуждения, чего нельзя сказать о Дмитрие.

Тузова же сохранил улыбку на своём лице, явно осознав, что девушка пошла на такие жертвы именно ради него. Пара уже сейчас демонстрирует взаимную симпатию, а поведение Дмитрия должно было убедить Татьяну, что её он принимает любой, хоть с синяками под глазами, хоть без них.

Напомним, экс-участники «Дом-2» в своё время раскрыли схему, по которой новые люди на проекте получает тем больше денег, чем дольше остаются на шоу, поэтому желание Строковой очаровать Тузова и остаться на передаче вполне разумно.