Свадьба пела и плясала! Шаляпин тайно женился на миллионерше?

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Прохор, похоже, бросил «беременную» Виталину ради 47-летней Ирины Беллер.

Прохор Шаляпин сияет так, что даже солнце меркнет и уступает лучезарности знаменитого шоумена. В микроблоге певца вот уже как месяц наблюдается чрезмерная активность мадам Ирины Беллер. Неужели Прохор тайно женился на миллионерше? Свадьба пела и плясала! Беллер могла развестись с мужем, который уже давно обеспечил женщине сытную жизнь. Ирина и не скрывает: поклонников у нее пруд пруди, а сама светская львица ратует за отношения, не привязанные к конкретному кавалеру. Взгляды Ирины, скорее всего, изменились, так как жизнерадостный Шаляпин поразил ее в самое сердце и заставил перестать думать о других.

В последнее время Прохор пребывает в разъездах, а судя по комментариям в соцсетях, предполагаемая невеста артиста повсюду сопровождает его, что неудивительно, если учесть догадку о тайном бракосочетании Шаляпина. Возможно, в скором времени исполнитель заявит о своей новой пассии, хотя нельзя исключать и альтернативного поворота ситуации. Прохор не так давно утверждал, что устал жить под вспышками камер – звезде наскучил собственный образ, в заложника которого он сам и превратился.

Странно, но из расставания с Виталиной артист не стал устраивать трагикомедию: экс-жена Джигарханяна и Шаляпин разошлись на удивление тихо и не стали привлекать к себе повышенного внимания. Однако уже сейчас в Сети то и дело появляется информация о беременности пианистки. Живот Цымбалюк-Романовской существенно увеличился в размерах, а микроблог переполнен философскими и меланхоличными размышлениями.

Любопытный факт: Виталина знает о сопернице в лице Беллер – знаменитость лайкает посты Ирины. Быть может, она знала об истоках жгучего романа возлюбленного с разлучницей, но теперь, видимо, смирилась со своим безрадостным положением. Теперь Цымбалюк-Романовской только и остается, что безмолвно наблюдать за развитием отношений бывшего спутника жизни, с которым она собиралась пойти под венец. Первые тревожные сигналы о разладе Виталины и Прохора появились в канун осени. Именно в этот период Беллер оживилась и начала засыпать возможного любовника яркими комплиментами.

Вероятно, знаменитость попросту утратил самообладание и потерял контроль над собой, уступив безудержной страсти к другой женщине. Это могло сподвигнуть Шаляпина на продолжительный круиз по экзотическим странам. Кто знает, может, Ирина и Прохор уже вовсю празднуют медовый месяц.