Любовь зла или как Никита Пресняков «мстит» молодой жене за вечные гулянки

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Алёна публично пожаловалась на скупость внука Пугачёвой.

Никита Пресняков стал счастливым обладателем статуса женатого мужчины почти три года назад, но удачным брак с Алёной Красновой тяжело назвать. Что не день, в Сети всплывают новые слухи о расставании пары, а то и вовсе девушка без стеснения «позорит» мужа своими тусовками и вечными гулянками с друзьями. Звёздный внук Аллы Борисовны Пугачёвой «мстит» молодой жене за её проступки, но со стороны кажется, что супруг попросту слишком скуп и скован на подарки и нежности.

Любовь зла, потому Алёна нашла дешёвый способ быть с подарками, но не просить их от мужа. Девушка пристрастилась к дешёвой бижутерии, которую прямо таки скупает в малораскрученных Instagram-аккаунтах, которые предлагают турецкие аксессуары.

Средняя цена на украшения, которые «любит» Алёна, колеблется от 2 до 3 тысяч рублей, но даже на это девушка не просит тратиться супруга, который, очевидно, не хочет одаривать свою любовь более качественными и дорогими изделиями. Странно, что законная супруга звёздного внучка довольствуется самостоятельно купленными дешевыми украшениями, но, видимо, есть за что Никите так «недолюбливать» Алёну.

В СМИ неоднократно обсуждали разлад в семейной жизни: Краснова позволяет себе не только пустится в «загул» на несколько дней без супруга, но даже при Никите вести себя распущено.