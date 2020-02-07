«Так же будет всегда?». Бузова спалила «кабальный» брачный контракт с Давой

Вчера, 22:00

Оля делает все, чтоб чудом заполученный молодой человек, никуда не сбежал.

Ольга Бузова уже свыклась с мыслью, что ее молодой человек Давид Манукян, более известный как Дава, никуда не денется. Тем не менее, на примере Тарасова Оля поняла смысл фразы – «доверяй, но проверяй». «Проверить» ведущая «Дома-2» решила по-своему и подписала «кабальный» брачный контракт с Давой, которого теперь при любом удобном случае даст ей повод шантажировать возлюбленного. Наличие документа она спалила в своей недавней публикации. В своем Instagram она заставила Даву публично давать ей обещания вечной любви. Только вот по словам Ольги непонятно - она угрожает?

В приписке к романтическому ролику, в котором Манукян, по уже сложившейся традиции, встречает Бузову в аэропорту, Оля заявила: «так же будет всегда?», обращаясь к молодому человеку. Деваться некуда, потому Давиду пришлось отвечать согласием. Естественно, он осознает, что другого пути у него нет, ведь иначе придется столкнуться с последствиями, потому как брачный контракт никто не отменял. Готов ли был Дава, хотевший всего лишь хайпануть на громком имени своей невесты, к тому, что эти отношения станут для него настоящей «тюрьмой»?

Бузова хоть и притворяется в соцсетях «недалекой», на самом деле, девушка с весьма серьезным опытом за плечами. Именно поэтому повторение ситуации с Тарасовым Оля наверняка больше не допустит. В таком деле и суровый брачный контракт – приемлемая мера в вопросах, связанных с борьбой за женское счастье. Даве же ничего не остается, кроме как покорно смирится, ведь без ведущей «Дома-2» продвижения в шоу-бизнесе ему не видать, как своих ушей.