Месть за Дроботенко? Галкин губит певческий талант детей назло Пугачевой

Вчера, 22:15 / Шоу-Бизнес

Расставание с возлюбленным – вина Аллы и Максим осознанно «пакостит» Примадонне.

Сведения о романе Максима Галкина и Сергея Дроботенко тянутся за юмористами уже долгие годы. Совместное прошлое в «Аншлаге» и прочих увеселительных программах конца 90-х? пронесли их порочную связь через годы и расстояния. «Подставной» по всем признакам брак с Аллой Пугачевой только сблизил влюбленных знаменитостей. Выступившая недавно против союза Алла воспользовалась своим влиянием и сделала все возможное, чтобы прервать «голубую» связь мужа. Естественно, Максима это привело в бешенство, но как профессионал, публично ничего показывать он не стал. «Втихую» же он поступает гораздо хитрее.

Вместо мести за Дроботенко напрямую, Галкин теперь нарочно губит певческий талант своих с Аллой детей, делая из них блогеров-обзорщиков одежды. Естественно, он понимает, что для Пугачевой главная мечта - увидеть детей на большой эстраде. По возможности, она пыталась туда «пропихнуть» каждого своего родственника, детей же это касается вдвойне. Тем не менее, опытная певица допустила серьезную ошибку, разлучив Галкина и Дроботенко. Максим обиду не простил, потому решил отыгрываться на детях.

Наверняка в скором времени между Галкиным и Пугачевой состоится серьезный разговор, в ходе которого тот поставит ей условие – или он видится с Дроботенко, где и когда захочет, или талант детей он «похоронит» окончательно. Пугачева вряд ли сможет ему отказать. Учитывая, что Примадонне уже 70, расцвет карьеры детей уже можно и не застать, ей придется, скрипя зубами, принять условия Галкина.