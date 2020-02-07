К Тимати на поклон: «Погулявший» Леван Горозия возвращается в Black Star?

Вчера, 21:00

Проигрыш в суде, похоже, заставит рэпера пересмотреть свои принципы.

В долгой тяжбе между бывшими друзьями и деловыми партнерами наконец поставлена точка. Чаши весов склонились на сторону Тимати: Мосгорсуд отклонил все исковые требования бывшего подписанта Black Star. Теперь поклонникам придется официально забыть про рэп-исполнителя L'One. Леван Горозия больше не сможет использовать принесший ему известность и славу псевдоним. Про былой песенный репертуар также придется забыть. Левану придется все начинать с нуля, если он решит продолжить карьеру музыканта. Похоже особого выбора у присмиревшего Горозии нет: придется пересилить себя и отправится к Тимати на поклон. Так возможно ли то, что Леван, действительно, возвращается в Black Star?

Судя по всему, потерпевший поражение рэпер находится не в самом лучшем расположении духа и не обсуждает пока ни с кем свое фатальное фиаско в противостоянии с юристами Black Star. Однако еще до этого поражения было понятно, что былую славу одному не вернуть. Не поможет ни реанимация старых малоизвестных проектов, ни попытки предложить что-то амбициозное и новое. Подписчики Левана в Instagram реагируют на последние попытки рэпера заявить о себе без энтузиазма: комментарии, типа «тебе как музыканту конец» сразу собирают «лайки».

И, похоже, первую робкую попытку намекнуть бывшему другу Тимати, что готов вымолить прощение, Леван уже сделал. Еще в минувшем сентябре на шоу Ивана Урганта он заявил, что полностью расстается с образом, когда-то роднившим его с Black Star, и даже позволил шоумену сбрить свою фирменную бороду прямо в эфире.

Но на последних фото в соцсетях рэпер уже вернулся к старому облику, видимо намекая снова отросшей бородой о своей готовности пойти на попятную. Ведь на кону не только слава, но и деньги!