Позорит на людях. Дава «заставил» Бузову опуститься до «грязных» танцев

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Возлюбленный-блогер может подставить певицу в любой момент.

Новый этап жизни с любимым человеком и искренними чувствами, как считает Ольга Бузова, нагрянул в жизнь певицы неожиданно. Чуть более месяца назад фанаты звезды, которые о жизни любимицы обычно всё узнают самые первые, были шокированы новым романом Ольги. Но не успела звезда насладиться отношениями, как Дава уже «заставил» возлюбленную опуститься до «грязных танцев», чего раньше певица стеснялась.

Ради скандального контента и «хайпового» обсуждения Давид Манукян, который всё ещё находится в статусе парня Ольги, буквально позорит певицу на людях. Начиналось всё с безобидных роликов и милых нежностей на камеру, а заканчивается слишком откровенными танцами с глубокими зажиманиями и ненасытными взглядами, что, может быть, и нравится Ольге, но вовсе её не красит.

Чётко выстроенный образ одинокой «брошенки» уже давно в прошлом: сейчас у Ольги новый период жизни, который она проводи вместе с Давой. Однако, как это ни печально, вместе со светлыми чувствами Ольга приняла от возлюбленного множество качеств, которые не красят человека: певица без всякого стеснения может выругаться отборным матом, стала слишком рассеянной и забыла о работе, которая до этого кормила молодую певицу. Чего только не сделает влюбленная девушка ради опоры и поддержки рядом, даже если «слитые» ролики в Сеть могут сильно испортить репутацию звезды.