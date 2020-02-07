Собчак довела до схваток... Ида Галич после «острого» интервью родила сына

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Знаменитая блогерша ударилась в семейную жизнь – денег пока хватает.

С момента выхода в свет нового интервью Ксении Собчак в рамках своего YouTube-шоу не прошло ещё и недели, но Ида Галич, гостья передачи, уже смогла «взорвать» Сеть очередным поводом для обсуждения. После «острого» интервью в «Осторожно Собчак!» Ида родила сына, чем уже успели похвастаться родственники известной блогерши и сама звезда.

В записанном интервью Ксении ещё два дня назад фанаты разглядели слегка забывчивую и рассеянную звезду на последнем месяце беременности. Ида Галич не побоялась дать Ксении, известной своими скандальными вопросами, интервью, несмотря на эмоционально натянутые выпуски с Маргаритой Симоньян и Валерией Гай Германикой. Обе девушки не испытывали комфортных чувств рядом с Ксенией, но это вполне объяснимо въедливым стилем журналистки и провокационными вопросами.

Ида Галич не скрывала напряжения во время съемок: множество вопросов показались Иде оскорбительными и она не один раз «опускалась» до выяснения отношений с Собчак за «правду». Но в целом интервью прошло на позитивной ноте и закончилось «дружескими» посиделками Ксении с родителями Иды. Но бесследно нервное напряжение никуда не делось: Собчак, несмотря на другие ожидания, всё-таки, смогла довести Иду до схваток, что едва ли можно назвать честным поступком.

К слову, у Галич родился здоровый мальчик, и пара назвали его Леон, чем уже Ида поделилась в социальных сетях.