Королева ликует! Елизавета II сильно поссорила принца Гарри и Меган Маркл

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Несложными манипуляциями монарх смогла разрушить гармонию герцогов Сассекских.

Не секрет, что между членами британской королевской семьи и Меган Маркл давно пробежала черная кошка. И это неудивительно, ведь экс-актриса не только сама разругалась со многими жителями дворца, так ещё и настроила принца Гарри против родного брата Уильяма. Теперь же настала очередь для мести королевы и стоит отметить, Елизавета II удалось сильно поссорить Гарри и Меган.

Сообщается, что в мае этого года в стенах Букингемского дворца состоятся роскошная королевская свадьбы внучки монарха 31-летней принцессы Беатрис и её избранника Эдоардо Моцци. И если для представителей прессы вход на церемонию будет закрыт, то все члены семьи, конечно же, приглашены на свадьбу. Все… кроме Меган Маркл! Видимо, королева ликует. Как передают британские инсайдеры, королева Елизавета II запретила герцогине Сассекской появляться на бракосочетании Беатрис, в то время как принц Гарри числится в списке приглашенных.

Выходит, что по указу монарха, свадьбу Гарри может посетить сам, без Меган. Вероятно, королева пошла на принцип после того, как Маркл буквально разрушила её отношения с внуком, ведь Сассекские отреклись от королевских обязанностей и улетели жить в Канаду. По слухам, запрет королевы прийти на свадьбу принцессы вместе с мужем сильно возмутил Маркл, которая устроила принцу настоящий скандал.

Поговаривают, что сейчас супруги не общаются и пока остается неизвестным, посетит ли Гарри свадьбу двоюродной сестры сам, либо же проигнорирует семейный праздник и останется в Канаде.