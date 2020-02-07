За Юрой выехали? Разин после угроз Шатунову подозрительно замолчал

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Слова «за наши песни стали убивать людей» стала в аккаунте продюсера последней.

Склока продюсера Андрея Разина и его бывшего подопечного Юрия Шатунова длится уже более 30 лет, с момента ухода певца из «Ласкового мая». Теперь же продюсер, вероятно, решил перейти от слов к действию. Иначе, как можно воспринимать его крайний пост в социальных сетях, где он поделился газетной вырезкой, в которой говорится о преступлении из-за песни «Седая ночь». Комментарием к случившемуся Андрей больше запугал публику, чем что-то прояснил. Написав: «За наши песни стали убивать людей», он, вероятно, намекнул на то, как может раз и навсегда решить ситуацию с непокорным Шатуновым, который отказывается отдавать шлягеры «Ласкового мая» и продолжает исполнять их на концертах. Двухдневное молчание Разина после мрачного посыла вызывает немалое беспокойство.

Последней каплей для Андрея стал поход Шатунова на передачу Андрея Малахова. Там певец жаловался на тирана-продюсера и откровенно позорил его на публике. После этого Разин рассыпался проклятиями на всех участников эфира, однако Шатунов, судя по всему, перешел допустимую границу и своей публикацией Андрей рассказал, что за Юрой, на самом деле, выехали. После этого он подозрительно замолчал, будто занят исполнением своего плана. Остается надеяться, что с кумиром миллионов Шатуновым все в порядке и послание Разина – не более чем злая шутка.

В российском шоу-бизнесе Разина не зря называют «королем судов». Со всеми своими обидчиками он пытается разобраться на законных основаниях. Но что делать, если на Шатунова уже не работают никакие меры? Вот у Разина и появляются не самые хорошие мысли, что можно использовать свое влияние и решить вопрос кардинально. Юрию можно посоветовать лишь нанять себе охрану. Зная нрав бывшего начальника, эта мера просто необходима.