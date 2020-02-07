Настю теперь не узнать! Ивлеева лишилась волос после измены Элджея с Галич

Сегодня, 17:00

Не исключено, что новым образом известная блогерша подвела очередную жизненную черту.

Не так давно светские хроники всколыхнула новость про размолвку двух «не разлей вода» подруг: самой Анастасии Ивлеевой и ее коллеги по блогерскому цеху Иды Галич. Тогда же и стала понятна причина раздора: очевидно, между ними пробежала черная кошка из-за Элджея, который, по всех видимости «крутил» роман с Идой за спиной супруги.

Похоже, за открывшейся правдой последовала бурная ссора: блогерши «отписались» друг от друга в соцсетях, а неверный Элджей был прощен поседевшей от пережитого женой. Но прошло немного времени и Настю теперь не узнать! Определенно, Ивлеева лишилась волос после измены Элджея с Галич. Но это пошло ей явно на пользу!

Еще совсем недавно Настю критиковали без устали острые на язык фолловеры. Ей пеняли нажитый после минувших новогодних праздников лишний вес, который не удавалось скрыть под мешковатой одеждой. Подшучивали над пробивающейся сединой на корнях перекрашенных волос. А сам Элджей, которому, похоже, сошли с рук все его похождения «налево», даже перестал носить обручальное кольцо.

Очевидно, что Ивлеевой надоело быть «под прицелом» недоброжелателей и терпеть подле себя «гулящего» мужа. Она в корне пересмотрела свою жизнь и, первым делом, дала окончательный «от ворот поворот» изменщику-мужу, избавившись вместе с опостылевшим прошлым и от длинных волос. А всем остальным недругам показала, что после череды неудач легко может воспарить неотразимой красавицей на новом жизненном пути.