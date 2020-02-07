Пластикой перекрывает пластику. Айза из-за стресса снова легла под нож хирурга

Сегодня, 15:20

Последствия операций из-за нервного расстройства внезапно начали расплываться.

После очередного попадания Гуфа в клинику для зависимых неудивительно, что все его близкие будто на иголках. К сожалению для себя самой, в этом списке находится и его бывшая жена Айза. Девушка раз за разом заверяет, что с Алексеем Долматовым ничего кроме сына ее не связывает, но так или иначе принимает участие в очередном спасении Гуфа из зависимости. Однако, Айза не ожидала, что из-за постоянного стресса ей придется столкнуться с еще более серьезной проблемой – потерей «сделанной» у пластического хирурга внешности. Теперь бывшая жена рэпера вынуждена пластикой перекрывать пластику, дабы скрыть последствия «потекшего» лица.

В последний раз, когда Гуф в сети срывался на подписчиков и угрожал депутатам физической расправой, досталось от хейтеров и Айзе. В результате девушка со слезами на глазах умоляла пользователей оставить ее в покое. Видимо, после этого здоровье Долматовой начало «сбоить», что отразилось, прежде всего, на лице. «Слитые» в сеть снимки показывают, как выглядело лицо Айзы перед последней пластикой и после нее. Не заметить разницу невозможно.

Айза, естественно, предпочитает умалчивать о том, что снова легла под нож хирурга. Тем не менее, ее новое лицо говорит громче тысячи слов. Учитывая, что в пластике экс-жена Гуфа себе никогда не отказывала, к подобным «побочкам» она относится, как к само собой разумеющимся. Потому, если в будущем у Гуфа произойдет очередной срыв, не стоит удивляться, что у Айзы увеличатся губы или другая часть тела.