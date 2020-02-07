Заигралась в «звезду»! Клюкина на ТНТ превратилась в «навязчивое посмешище»

Сегодня, 16:00

Деньги влиятельного мужа, похоже, не помогли Даше на пути к успеху!

Судя по постоянному мельканию певицы в «эфирах», она идет на все, чтобы привлечь внимание армии поклонников. По всей видимости, требуя все больших ассигнований от супруга-продюсера Владимира Чопова, который является «по совместительству» еще и топовым менеджером Газпром-Медиа. В итоге получился прямо противоположный результат: настырная Клюкина заигралась в «звезду» и после «вирусной» рекламы на канале ТНТ попросту превратилась в «навязчивое посмешище», как девушку стали называть интернет-пользователи.

Попытка заставить подписчиков канала без их на то согласия смотреть промо нового клипа поющей Даши вызвало всеобщее возмущение. И на то причины весьма очевидные и справедливые. Ведь теперь для того, чтобы включить любое видео на сайте канала, его зрителям в обязательном порядке нужно просмотреть тизер грядущей Клюкинской премьеры, а потом еще и подтвердить усвоенный материал ответами на разные вопросы! Естественно, гневная реакция аудитории канала не заставила долго ждать.

Похоже, нетерпеливая Даша в стремлении получить все сразу основательно «надавила» на состоятельного супруга-импресарио. И сдавшийся Чопов пустил в ход все доступные ему влиятельные медиа-ресурсы, чтобы любой ценой обеспечить известность капризной и беззастенчивой жене. Вот только, похоже, добилась пара совершенно противоположного результата. Зрители не купились на рекламный трюк, обошедшийся, по всей видимости, амбициозной чете весьма недешево. И навязчивая Даша получила заслуженную «славу».