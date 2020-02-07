ПНД, наша остановочка? Гузеева после срыва дочери сдаст ее в «дурдом»

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Поведение дочери все меньше напоминает поведение здорового подростка.

Отношения Ларисы Гузеевой с дочерью сложно назвать безоблачными. Несмотря на то, что Ольге уже 19 лет она продолжает вести себя, как подросток, а мама, по какой-то причине, это поведение одобряет. Однако после недавнего инцидента все, вероятно, поменяется в корне. Гузеева в своей соцсети показала, что девочка совсем отбилась от рук и теперь делает все, что ей заблагорассудится. В данном случае она разнесла комнату, порезала обои и разбросала вещи, сфотографировала это и в соцсетях выложила с комментарием «нервный срыв». Лариса оправдала это тем, что «лучше резать обои, а не кожу». Тем не менее, актриса, как опытная женщина, должна понимать, что после срыва дочери Олю пора сдавать в «дурдом». Если она сама помочь ей не может, значит требуется помощь профессионалов.

Намеков на то, что их отношения могут закончиться именно так, было за минувшие годы более чем достаточно. Пока Гузеева днями и ночами работала, Оля росла никому не нужной одинокой девочкой. Вовсе неудивительно, что в позднем подростковом возрасте ей хочется любыми способами привлечь внимание матери. Стоит признать, у девушки это получается, но вот терпение Гузеевой далеко не бесконечное и теперь она лишь скажет Оле: «ПНД, наша остановочка».

Звездные дети – это всегда тема для отдельного разговора. Немногие умудряются вырасти в атмосфере богатства и вседозволенности без каких-либо проблем. Дочь Гузеевой не стала исключением. Мама много внимания уделяла карьере, но мало дочери. Результат произошедшего – налицо. Однако теперь Лариса вынуждена будет скрывать от поклонников сдачу дочери в «дом отдыха», откуда та не выберется ближайшие несколько месяцев.